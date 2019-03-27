Кополовець: До церкви треба ходити не лише після поразок

Півзахисник та спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів про ставлення до віри в Західній Україні.

"У нас в регіоні віруючі люди, і це, вважаю, дуже добре. Без віри не можна починати жодної справи – навіть на поле виходити. Тому тут все взаємопов'язане – одного без іншого не буває.

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Звичайно, ми нікому нічого не нав'язуємо, це особиста справа кожної людини. Але, у нас дійсно особливе ставлення до віри, до Бога, і це нормально. Річ у тім, про церкву все згадують тільки тоді, коли починаються програші. Програв – сходив до церкви. Але це потрібно робити завжди.

Львів, Закарпаття, Волинь, Івано-Франківськ – це регіони з віруючими людьми. Коли до нас приїжджають футболісти з Луганська чи Донецька – вони самі кажуть, що у них немає таких традицій, як тут. І Великдень там не так сильно шанують, і Різдво. у нас все по іншому. Ми без віри нікуди", – цитує Кополовця Sport Arena.

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