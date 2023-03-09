"В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. Милану удалось вернуть их в действие на второй поединок. Меньян – очень важный игрок в их команде. Он великолепно играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

Эффектная домашняя заготовка и штанга Ориджи в видеообзоре матча Тоттенхэм – Милан

В первые 45 минут нам не хватало терпения. Мы ставили себе задачу идти вперед и применять высокий прессинг, но Милан хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить результат в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон", – цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Напомним, Тоттенхэм в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов не сумел взять реванш за минимальное поражение в Милане и, расписав безголевую ничью, покинул самый престижный еврокубок.

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках