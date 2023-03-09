Было бы несправедливо сказать, что Милан выстоял в Лондоне. На самом деле "россонери" выглядели намного лучше своего соперника (чего только стоит домашняя заготовка гостей в первом тайме!) и были гораздо ближе к победе, чем "Шпоры". Если бы еще Дивок Ориджи на последних секундах матча попал не в штангу, а в сетку ворот Форстера...

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках

В целом выход команды Стефано Пиоли в четвертьфинал Лиги чемпионов вполне заслуженный. Он стал для миланской команды первым с сезона 2011/12. К слову, тогда Милан также выбил в 1/8 финала турнира команду из Северного Лондона – Арсенал.