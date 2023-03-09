Конте знайшов головну причину вильоту Тоттенхема з Ліги чемпіонів
Головний тренер "шпор" Антоніо Конте висловився щодо програної дуелі з Міланом в 1/8 фіналу ЛЧ.
"У першому матчі обом командам не вистачало ключових гравців. Мілану вдалося повернути їх у дію на другий поєдинок. Меньян – дуже важливий гравець у їхній команді. Він чудово грає ногами і ефективно йшов з-під нашого пресингу.
Ефектна домашня заготовка і штанга Оріджі у відеоогляді матчу Тоттенхем – Мілан
У перші 45 хвилин нам не вистачало терпіння. Ми ставили собі завдання йти вперед і застосовувати високий пресинг, але Мілан добре з ним справлявся. Я не можу дорікати хлопцям, бо вони зробили все можливе.
Думаю, що ми в середині нашого шляху. Ми помітно додали порівняно з минулим роком і маємо ставати ще кращими. Думаю, у таких матчах нам не вистачає лідера, який міг би вирішити результат на нашу користь. Тепер треба перемикатися на чемпіонат і якнайкраще завершити сезон", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Тоттенхем у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не зумів взяти реванш за мінімальну поразку в Мілані і, розписавши безгольову нічию, покинув найпрестижніший єврокубок.
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