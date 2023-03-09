"У першому матчі обом командам не вистачало ключових гравців. Мілану вдалося повернути їх у дію на другий поєдинок. Меньян – дуже важливий гравець у їхній команді. Він чудово грає ногами і ефективно йшов з-під нашого пресингу.

Ефектна домашня заготовка і штанга Оріджі у відеоогляді матчу Тоттенхем – Мілан

У перші 45 хвилин нам не вистачало терпіння. Ми ставили собі завдання йти вперед і застосовувати високий пресинг, але Мілан добре з ним справлявся. Я не можу дорікати хлопцям, бо вони зробили все можливе.

Думаю, що ми в середині нашого шляху. Ми помітно додали порівняно з минулим роком і маємо ставати ще кращими. Думаю, у таких матчах нам не вистачає лідера, який міг би вирішити результат на нашу користь. Тепер треба перемикатися на чемпіонат і якнайкраще завершити сезон", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Тоттенхем у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не зумів взяти реванш за мінімальну поразку в Мілані і, розписавши безгольову нічию, покинув найпрестижніший єврокубок.

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках