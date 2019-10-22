Коноплянка забил дебютный гол за Шахтер в Лиге чемпионов, прервав длительную голевую засуху

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка открыл счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

Этот гол стал для украинца первым в рамках Лиги чемпионов после перехода в донецкий клуб. Коноплянка уже дважды забивал за Шахтер в УПЛ.

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Добавим, что последний раз Коноплянка забивал в Лиге чемпионов ровно 4 года назад – 21 октября 2015-го Евгений отличился в воротах Манчестер Сити, выступая в составе Севильи. Команда украинца тогда уступила со счетом 1:2.