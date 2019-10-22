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Коноплянка забил дебютный гол за Шахтер в Лиге чемпионов, прервав длительную голевую засуху

21:20 164 Читати українською
Коноплянка забил дебютный гол за Шахтер в Лиге чемпионов, прервав длительную голевую засуху
Евгений Коноплянка / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка открыл счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

Этот гол стал для украинца первым в рамках Лиги чемпионов после перехода в донецкий клуб. Коноплянка уже дважды забивал за Шахтер в УПЛ.

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Добавим, что последний раз Коноплянка забивал в Лиге чемпионов ровно 4 года назад – 21 октября 2015-го Евгений отличился в воротах Манчестер Сити, выступая в составе Севильи. Команда украинца тогда уступила со счетом 1:2.

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Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов
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Шахтер - Динамо Загреб Шахтер Шахтер Лига чемпионов Видеоновости Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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