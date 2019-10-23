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Коноплянка: Цей суддя "дістає" нас всюди, особливо мене

00:17 455 Читать на русском
Коноплянка: Цей суддя "дістає" нас всюди, особливо мене
Євген Коноплянка / Фото: Денис Руденко

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився враженнями від матчу 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:2).

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Хочеться зробити комплімент загребському Динамо. Дуже серйозна команда, ми це побачили. Ми були готові до них, але не до деяких суддівських моментів. Це вибивало нас з гри. Маленькі моменти, але вони впливали на гру. Хочу привітати загребське Динамо з нічийним результатом – він закономірний.

Чого нам не вистачило для перемоги? Якби я був тренером – то сказав би. А так, ми сидимо в роздягальні і незадоволені, що взяли очко. Було б гірше, якби ми раділи. Потрібно проаналізувати помилки перед наступним матчем. Ми зіграли непогано, але можемо краще.

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Що я думаю про ситуацію з пенальті? Стикався з Лаосом 10 разів на футбольному полі. 9 матчів були такими. Був момент, коли на мені фолили ззаду, суперник робив це багато разів, можна було "посадити" на картку. А Лаос дав їм провести контратаку, якби забили, що мені робити було б? Поговорив з Лаосом, потім він пару свистків нам дав.

Для мене – це не пенальті. М'яч не летів в сторону гравця. Він заважав воротареві. Подивіться, де був м'яч! Але цей суддя "дістає" нас всюди, особливо мене", – сказав Коноплянка у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів у групі С Шахтар зіграв унічию з Динамо Загреб 2:2. В іншому матчі Манчестер Сіті розгромив Аталанту 5:1. Загребці та донеччани набрали по 4 очки і посідають 2-гу і 3-тю сходинки відповідно, манкуніанці з 9-ма пунктами перші, замикає турнірну таблицю без набраних очок Аталанта.

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Теги
Ліга чемпіонів Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Шахтар - Динамо Загреб
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