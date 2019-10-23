Коноплянка: Цей суддя "дістає" нас всюди, особливо мене

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився враженнями від матчу 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:2).

"Хочеться зробити комплімент загребському Динамо. Дуже серйозна команда, ми це побачили. Ми були готові до них, але не до деяких суддівських моментів. Це вибивало нас з гри. Маленькі моменти, але вони впливали на гру. Хочу привітати загребське Динамо з нічийним результатом – він закономірний.

Чого нам не вистачило для перемоги? Якби я був тренером – то сказав би. А так, ми сидимо в роздягальні і незадоволені, що взяли очко. Було б гірше, якби ми раділи. Потрібно проаналізувати помилки перед наступним матчем. Ми зіграли непогано, але можемо краще.

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Що я думаю про ситуацію з пенальті? Стикався з Лаосом 10 разів на футбольному полі. 9 матчів були такими. Був момент, коли на мені фолили ззаду, суперник робив це багато разів, можна було "посадити" на картку. А Лаос дав їм провести контратаку, якби забили, що мені робити було б? Поговорив з Лаосом, потім він пару свистків нам дав.

Для мене – це не пенальті. М'яч не летів в сторону гравця. Він заважав воротареві. Подивіться, де був м'яч! Але цей суддя "дістає" нас всюди, особливо мене", – сказав Коноплянка у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів у групі С Шахтар зіграв унічию з Динамо Загреб 2:2. В іншому матчі Манчестер Сіті розгромив Аталанту 5:1. Загребці та донеччани набрали по 4 очки і посідають 2-гу і 3-тю сходинки відповідно, манкуніанці з 9-ма пунктами перші, замикає турнірну таблицю без набраних очок Аталанта.

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