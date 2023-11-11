Главный тренер Порту Сержиу Консейсау на примере "горняков" объяснил, как быстро может прогрессировать команда и насколько все изменчиво в современном футболе.

"Давайте вспомним о Шахтере в Лиге чемпионов, который недавно выиграл у Барселоны (1:0).

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Когда мы обыграли их со счетом 3:1 в первом туре группового этапа, казалось, что это команда первенства района, которая была крайне слабой. Теперь на них смотрят совсем иначе", – цитирует Консейсау O Jogo.

Напомним, после 4-х туров Барселона и Порту лидируют в группе Н, набрав по 9 баллов. Шахтер с 6-ю пунктами идет третьим, а Антверпен без очков замыкает турнирную таблицу квартета.

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