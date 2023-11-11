"Команда першості району": наставник Порту здивував заявою про Шахтар
Головний тренер Порту Сержіу Консейсау на прикладі "гірників" пояснив, як швидко може прогресувати команда і наскільки все мінливо у сучасному футболі.
"Згадаймо про Шахтар у Лізі чемпіонів, який нещодавно виграв у Барселони (1:0).
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Коли ми обіграли їх з рахунком 3:1 у першому турі групового етапу, здавалося, що це команда першості району, яка була вкрай слабкою. Тепер на них дивляться зовсім інакше", – цитує Консейсау O Jogo.
Нагадаємо, після 4-х турів Барселона та Порту лідирують у групі Н, набравши по 9 балів. Шахтар з 6-ма пунктами йде третім, а Антверпен без очок замикає турнірну таблицю квартету.
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