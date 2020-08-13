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Колос відпустив свого гравця до європейського чемпіонату – захисник виступатиме в Лізі чемпіонів

12:10 - Читать на русском
Колос відпустив свого гравця до європейського чемпіонату – захисник виступатиме в Лізі чемпіонів
Євген Єфремов / фото ФК Судува

Захисник Євген Єфремов покинув чемпіонат України заради участі в Лізі чемпіонів.

Литовська Судува оголосила про трансфер захисника Колоса Євгена Єфремова на своєму офіційному сайті.

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Українець приєднався до нового клубу на правах вільного агента, проте термін контракту не повідомляється. Зазначимо, що Судува вже незабаром розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів – 19 серпня литовці протистоятимуть Флорі з Естонії в рамках першого кваліфікаційного раунду.

До слова, Єфремов провів 10 поєдинків у складі Колоса в минулому сезоні та допоміг клубу вперше в історії здобути путівку до Ліги Європи.

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Теги
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