"Сам Луческу счастливчик. Ну просто везунчик! Иногда, когда матчи смотрю, я смеюсь. Потому что происходят такие моменты, которых не должно быть. Но это, может быть, и хорошо для нашей команды. Хотя я считаю, что Бенфика Динамо не пройдет.

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Бенфика – это топ-команда, непростой соперник. Я хочу, чтобы динамовцы прошли, но это вряд ли произойдет. Бенфика – забивная команда. Лиссабонцы обязательно убьют. Они все убегают, мы хорошо знаем португальцев. Они хорошо защищаются, хороши в отборе. Но все может быть!" – отметил Сабо в интервью Sportarena.

Добавим, что Динамо под руководством Луческу уже одолело Фенербахче и Штурм в квалификации в групповой этап Лиги чемпионов. Последним соперником станет Бенфика, поединки запланированы на 17 и 23 августа.

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