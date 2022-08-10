"Очень интересно будет посмотреть на игру Динамо в матчах с Бенфикой. Киевляне, без сомнения, будут действовать от обороны. Однако прессинг лиссабонцев несравним с прессингом Штурма. Не исключено, что у динамовцев будет много потерь мяча...

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Бенфика внимательно изучит игру Динамо против австрийцев и сделает выводы. Луческу, выбирая состав и тактику на поединок с лессабонцами, будет надеяться, что удастся отбиться, и кто-то из динамовцев сможет убежать от всех и забить. Но мне кажется, что Бенфику киевляне, к сожалению, не одолеют", – цитирует Сабо Footboom.

Матчи Динамо с Бенфикой состоятся 17 и 23 августа, первый поединок "бело-синие" проведут в Польше. В предыдущем раунде квалификации ЛЧ португальцы прошли Митьюлланд, а киевляне одолели уже двух соперников – Фенербахче и Штурм.

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