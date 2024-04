Матч на "Гудисон Парк" имел огромное значение как для Эвертона, так и для Ноттингема. Обе команды держались над зоной вылета – гандикап "ирисок" составлял всего два очка, а "лесники" оторвались только на одно. Ничья в таких условиях никого не устраивала.

Ярмолюк получил 14 минут в эффектном избиении Лутона, Шеффилд потерпел разгром в битве за выживание и обновил антирекорд

Первый тайм дался мерсисайдцам тяжело. Дважды команду спасал Миколенко, который вышел в старте. Так, на 27-й минуте обрезка Пикфорда привела к рывку Гиббс-Вайта на рандеву с голкипером (а там еще и Вуд готов был открыться под поперечный пас) – Виталий успел догнать Моргана и выбить мяч из-под его ног.

На 40-й же минуте Виталий оказался в ситуации 1-в-2 и был отрезан пасом на Гиббс-Вайта. Морган стрелял с линии штрафной, но украинец успел вернуться и помешать провести нормальный удар. Правда, мяч отскочил на левую стойку, откуда пробивал Вуд. Пикфорд спас Эвертон!

Кроме того, был эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой в исполнении Янга. Энтони Тейлор даже не стал смотреть повтор – по его мнению, гандбола не было. Трудно понять решение судьи, учитывая отсутствие отскока от тела.

"Ириски" в первом тайме нанесли всего три удара. Первый из них принадлежал Миколенко, однако его лонгшот оказался неточным. Второй произошел на 27-й минуте – Калверт-Льюин замыкал подачу на правом углу вратарской, однако его удар головой оказался слишком слабым. Зато на 29-й минуте выстрел был тот, что надо – его из-за пределов штрафной нанес Гуйе. Точно в дальний нижний!

Это был гол! Причем в результативной атаке Эвертона не обошлось без Миколенко. Виталий выполнил подачу с левого фланга, а защитники вынесли ее на ногу Идриссы. Украинец оформил своего рода передасист. 1:0! Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе хозяев.

Второй тайм начался для Эвертона не менее тяжело, чем первый. Уже через четыре минуты после возобновления игры Миколенко снова пришлось спасать. Хадсон-Одой вылетал на рандеву с Пикфордом, однако украинец сделал рывок и вовремя догнал Каллума в штрафной – англичанину пришлось разворачиваться.

А еще через несколько минут произошло контроверсионное падение Хадсона-Одоя в штрафной площадке "ирисок". Каллум упал в борьбе с Янгом, пытаясь зацепиться за проникающую передачу – как показали видеоповторы, в мяч Эшли не сыграл.

У Эвертона до 70-х минут был только угловой, который с линии вратарской замыкал Калверт-Льюин (неточно). И все. Большую часть второго тайма доминировал Ноттингем, который доводил свое владение до 76% – впрочем, конвертировать преимущество хотя бы в забитый мяч гостям не удавалось.

А вот "ириски" взяли да и забили. На 75-й минуте Макнил завершил быструю атаку, пробив из-за пределов штрафной в правый нижний угол – 2:0! Кстати, в самом начале голевой атаки не обошлось без обыгрыша с Миколенко.

Финальная часть встречи оказалась кровавой. Сначала Неко Уильямса в борьбе вытолкнули за рекламный щит затылком вперед (а за ним небольшая техническая яма), а чуть позже головами столкнулись Гиббс-Уайт и Бету. Эпизод оказался жутким.

Nasty clash of heads in the Everton v Forest game between Beto and Gibbs-white. Выглядит нокаутированным мгновенно pic.twitter.com/tUsFcJZGQy