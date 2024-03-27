Клуб АПЛ потерял голкипера до конца сезона – он не сыграет за сборную Англии на Евро-2024
Голкипер Кристал Пэлас Сэм Джонстон получил повреждение на тренировке сборной Англии.
Гарету Саутгейту придется искать нового вратаря для команды, который станет дублером Джордана Пикфорда на Евро-2024.
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Как сообщает Daily Mail, голкипер Кристал Пэлас Сэм Джонстон получил повреждение на тренировке национальной сборной. Врачи диагностировали травму локтя, из-за которой англичанину придется перенести операцию. Джонстон будет восстанавливаться примерно три-четыре месяца, что не позволит ему сыграть на Евро-2024.
Напомним, Сэм Джонстон сыграл в этом сезоне за Кристал Пэлас в 23 матчах. Сейчас его команда находится на 14 месте, имея 29 баллов.
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