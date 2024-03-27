Клуб АПЛ втратив голкіпера до кінця сезону – він не зіграє за збірну Англії на Євро-2024
Голкіпер Крістал Пелас Сем Джонстон отримав пошкодження на тренуванні збірної Англії.
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Як повідомляє Daily Mail, голкіпер Крістал Пелас Сем Джонстон отримав пошкодження на тренуванні національної збірної. Лікарі діагностували травму ліктя, через яку англійцю доведеться перенести операцію. Джонстон буде відновлюватися приблизно три-чотири місяці, що не дозволить йому зіграти на Євро-2024.
Нагадаємо, Сем Джонстон відіграв у цьому сезоні за Крістал Пелас у 23 матчах. Наразі його команда перебуває на 14 місці, маючи 29 балів.
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