"Это кажется полной бессмыслицей. Мне нужно время, чтобы это осмыслить. Я стою здесь, но комментировать эту игру действительно сложно. Я сказал бы, что это были два разных тайма. В первом все было абсолютно нехорошо, но потом мы показали реакцию. Мы хотели избавиться от эффекта неудачной игры с Аталантой, но получилось вот это.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1 – видео гола и обзор матча дикой нереализации

Мы пропустили ужасный гол, игрок остался неприкрытым в штрафной площадке. Этого не может произойти, но все же случается.

До речі, 15 квітня тур АПЛ закриє зустріч українців – Мудрик проти Миколенка. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Евертон. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика – 1,74. Нічию оцінили в 4,16. У перемогу Миколенка і Ко вірять найменше – 4,64. Крім цього, букмекер GGBET очікує на результативний футбол – коефіцієнт на тотал менше 2,5 голів складає 2,55.

Робертсон спас нас от второго гола, это было как забить самому. Кроме этого у Кристал Пэлас было не так много шансов. Мы лучше контролировали ситуацию и во втором тайме могли легко выиграть, если бы забивали свои моменты. Что еще тут скажешь?

В другой день с тем же количеством моментов мы могли бы выиграть 4:1. Впрочем, мы этого не сделали, поэтому вынуждены принимать результат", – резюмировал Клопп в комментарии Sky Sports.

Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Кристал Пэлас – очередное фиаско на Энфилде может стоить чемпионства