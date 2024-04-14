Клопп шокирован поражением Ливерпуля от Кристал Пэлас: "Мы могли выиграть 4:1"
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не может подобрать слов, чтобы описать провал в 33-м туре АПЛ против Кристал Пэлас (0:1).
"Это кажется полной бессмыслицей. Мне нужно время, чтобы это осмыслить. Я стою здесь, но комментировать эту игру действительно сложно. Я сказал бы, что это были два разных тайма. В первом все было абсолютно нехорошо, но потом мы показали реакцию. Мы хотели избавиться от эффекта неудачной игры с Аталантой, но получилось вот это.
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1 – видео гола и обзор матча дикой нереализации
Мы пропустили ужасный гол, игрок остался неприкрытым в штрафной площадке. Этого не может произойти, но все же случается.
Робертсон спас нас от второго гола, это было как забить самому. Кроме этого у Кристал Пэлас было не так много шансов. Мы лучше контролировали ситуацию и во втором тайме могли легко выиграть, если бы забивали свои моменты. Что еще тут скажешь?
В другой день с тем же количеством моментов мы могли бы выиграть 4:1. Впрочем, мы этого не сделали, поэтому вынуждены принимать результат", – резюмировал Клопп в комментарии Sky Sports.
Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Кристал Пэлас – очередное фиаско на Энфилде может стоить чемпионства