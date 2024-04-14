Клопп шокований поразкою Ліверпуля від Крістал Пелас: "Ми могли виграти 4:1"
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не може підібрати слів, щоб описати провал у 33-му турі АПЛ проти Крістал Пелас (0:1).
"Це здається повною нісенітницею. Мені потрібен час, щоб це осмислити. Я стою тут, але коментувати цю гру дійсно складно. Я сказав би, що це були два різні тайми. У першому все було абсолютно недобре, але потім ми показали реакцію. Ми хотіли позбутися ефекту невдалої гри з Аталантою, але вийшло ось це.
Ліверпуль – Крістал Пелас – 0:1 – відео гола та огляд матчу дикої нереалізації
Ми пропустили жахливий гол, гравець залишився неприкритим у карному майданчику. Цього не може статися, але все ж трапляється.
Робертсон врятував нас від другого гола, це було наче забити самому. Крім цього у Крістал Пелас було не так багато шансів. Ми краще контролювали ситуацію і в другому таймі могли легко виграти, якби забивали свої моменти. Що ще тут скажеш?
В інший день з тою ж кількістю моментів ми могли б виграти 4:1. Втім, ми цього не зробили, тому змушені приймати результат", – резюмував Клопп у коментарі Sky Sports.
Ліверпуль зазнав катастрофічної поразки від Крістал Пелас – чергове фіаско на Енфілді може коштувати чемпіонства