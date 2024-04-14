"Це здається повною нісенітницею. Мені потрібен час, щоб це осмислити. Я стою тут, але коментувати цю гру дійсно складно. Я сказав би, що це були два різні тайми. У першому все було абсолютно недобре, але потім ми показали реакцію. Ми хотіли позбутися ефекту невдалої гри з Аталантою, але вийшло ось це.

Ліверпуль – Крістал Пелас – 0:1 – відео гола та огляд матчу дикої нереалізації

Ми пропустили жахливий гол, гравець залишився неприкритим у карному майданчику. Цього не може статися, але все ж трапляється.

До речі, 15 квітня тур АПЛ закриє зустріч українців – Мудрик проти Миколенка. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Евертон. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика – 1,74. Нічию оцінили в 4,16. У перемогу Миколенка і Ко вірять найменше – 4,64. Крім цього, букмекер GGBET очікує на результативний футбол – коефіцієнт на тотал менше 2,5 голів складає 2,55.

Робертсон врятував нас від другого гола, це було наче забити самому. Крім цього у Крістал Пелас було не так багато шансів. Ми краще контролювали ситуацію і в другому таймі могли легко виграти, якби забивали свої моменти. Що ще тут скажеш?

В інший день з тою ж кількістю моментів ми могли б виграти 4:1. Втім, ми цього не зробили, тому змушені приймати результат", – резюмував Клопп у коментарі Sky Sports.

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