toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА

Клопп попытался оправдать сенсационное поражение Ливерпуля от Црвены Звезды

15:21 66 Читати українською
Клопп попытался оправдать сенсационное поражение Ливерпуля от Црвены Звезды
Юргенн Клопп / Фото AFP

Наставник Ливерпуля Юргенн Клопп поделился впечатлениями после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не посчитаю наши ошибки в этом матче на пальцах, потому что у меня их всего десять.

Црвена Звезда – Ливерпуль – 2:0 – видео голов и обзор матча

У нас был первый опасный момент, у Старриджа. Стопроцентный момент. Любой гол в таком матче полностью меняет ход игры.

Громкая атмосфера на стадионе не была для нас проблемой. Но после второго гола мы смогли ее почувствовать.

Мы слишком облегчили сопернику жизнь. Но они заслужили победу своей страстью. Мы потеряли свою магию только в этой игре, не в целом. Нам нужно убедиться, что это больше не повторится", – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Несмотря на поражение, мерсисайдцы продолжают возглавлять свою группу в ЛЧ.

Ливерпуль впервые в истории клуба трижды подряд проиграл на выезде в Лиге чемпионов

Лига чемпионов4 турСтадион им. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Ливерпуль: Вторник 06 ноября 2018

Црвена Звезда
Матч окончен
2 : 0
Ливерпуль
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Даниэль Старридж Даниэль Старридж Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Црвена Звезда - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
11
мин
Манчестер Сити
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук