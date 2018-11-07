Клопп попытался оправдать сенсационное поражение Ливерпуля от Црвены Звезды

Наставник Ливерпуля Юргенн Клопп поделился впечатлениями после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не посчитаю наши ошибки в этом матче на пальцах, потому что у меня их всего десять.

Црвена Звезда – Ливерпуль – 2:0 – видео голов и обзор матча

У нас был первый опасный момент, у Старриджа. Стопроцентный момент. Любой гол в таком матче полностью меняет ход игры.

Громкая атмосфера на стадионе не была для нас проблемой. Но после второго гола мы смогли ее почувствовать.

Мы слишком облегчили сопернику жизнь. Но они заслужили победу своей страстью. Мы потеряли свою магию только в этой игре, не в целом. Нам нужно убедиться, что это больше не повторится", – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Несмотря на поражение, мерсисайдцы продолжают возглавлять свою группу в ЛЧ.

Ливерпуль впервые в истории клуба трижды подряд проиграл на выезде в Лиге чемпионов