Црвена Звезда – Ливерпуль – 2:0 – видео голов и обзор матча

Црвена Звезда совершила настоящий подвиг, переиграв Ливерпуль в матче ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ливерпуль провел неубедительно весь матч, так и не найдя возможности разбить оборонительные цепи Црвены.

Ливерпуль впервые в истории клуба трижды подряд проиграл на выезде в Лиге чемпионов

Сербы свои шансы ценили больше, чем соперник: на 22-й минуте Алиссон после выстрела Эль-Фарду вытащил мяч из правого нижнего угла, а затем Милан Павков замкнул подачу с корнера – 1:0. Через 7 минут все тот же Павков удвоил преимущество хозяев.

Ливерпуль не удосужился даже на гол престижа.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 4-й тур, группа С

Црвена Звезда – Ливерпуль – 2:0

Голы: Павков, 22, 28