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Клопп спробував виправдати сенсаційну поразку Ліверпуля від Црвени Звезди

15:19 928 Читать на русском
Клопп спробував виправдати сенсаційну поразку Ліверпуля від Црвени Звезди
Юргенн Клопп / Фото AFP

Наставник Ліверпуля Юргенн Клопп поділився враженнями після поразки у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Я не порахую наші помилки у цьому матчі на пальцях, бо у мене їх лише десять.

У нас був перший небезпечний момент, у Старріджа. Стовідсотковий момент. Будь-який гол в такому матчі повністю змінює хід гри.

Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Гучна атмосфера на стадіоні не була для нас проблемою. Але після другого голу ми змогли її відчути.

Ми занадто полегшили супернику життя. Але вони заслужили перемогу своєю пристрастю. Ми втратили свою магію лише в цій грі, не в цілому. Нам потрібно переконатися, що це більше не повториться", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

Незважаючи на поразку, мерсисайдці продовжують очолювати свою групу в ЛЧ.

Ліверпуль вперше в історії клубу тричі поспіль програв на виїзді у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів4 турСтадіон ім. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Ліверпуль: Вівторок 06 листопада 2018

Црвена Звезда
Матч завершено
2 : 0
Ліверпуль
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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Юрген Клопп Юрген Клопп Црвена Звезда - Ліверпуль Даніель Старрідж Даніель Старрідж
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