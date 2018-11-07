Клопп спробував виправдати сенсаційну поразку Ліверпуля від Црвени Звезди

Наставник Ліверпуля Юргенн Клопп поділився враженнями після поразки у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Я не порахую наші помилки у цьому матчі на пальцях, бо у мене їх лише десять.

У нас був перший небезпечний момент, у Старріджа. Стовідсотковий момент. Будь-який гол в такому матчі повністю змінює хід гри.

Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Гучна атмосфера на стадіоні не була для нас проблемою. Але після другого голу ми змогли її відчути.

Ми занадто полегшили супернику життя. Але вони заслужили перемогу своєю пристрастю. Ми втратили свою магію лише в цій грі, не в цілому. Нам потрібно переконатися, що це більше не повториться", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

Незважаючи на поразку, мерсисайдці продовжують очолювати свою групу в ЛЧ.

Ліверпуль вперше в історії клубу тричі поспіль програв на виїзді у Лізі чемпіонів