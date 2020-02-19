Клопп: Чекаємо Атлетіко на Енфілді, нічого ще не завершено

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко (0:1).

"Це було не зовсім те, чого ми очікували, але все вже закінчилося. Ми чекали такої боротьби і такої атмосфери, але мені багато що сподобалося в нашій грі. Рахунок лише 1:0 до перерви, а другий тайм ми проведемо на нашому стадіоні.

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Нам не вистачало гри у фінальній третини поля. Вони захищалися всіма силами – і оборонялися в штрафному неймовірно. Коли ти програєш 0:1 такій команді, яка хоче тільки зберегти результат – Атлетіко було б достатньо і 0:0.

Нам нема кого звинувачувати. У мене все в порядку, 0:1 до перерви – у нас буде дуже довга перерва, і ми з розумом її використаємо. Чекаємо Атлетіко на Енфілді. Нічого ще не закінчено", – цитує Клоппа BT Sport.

Нагадаємо, Атлетіко мінімально переміг Ліверпуль (1:0) завдяки голу Сауля. Додамо, що матч-відповідь відбудеться 11 березня, початок о 22:00.

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