"Було зрозуміло, що нам треба продовжувати тиснути весь поєдинок. Щойно Вільяреал долає пресинг, одразу створює загрозу. Але здебільшого ми добре справлялися і провели дуже гарну гру.

Ліверпуль – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Ми дуже добре переміщалися в першому таймі, треба було зберігати оптимізм та настрій. Поки що все складається добре. Тепер ми полетимо у Віла-Реал і постараємося вийти у фінал.

У другому матчі треба бути напоготові й працювати з таким самим ставленням до справи, як і в першому. Ми ведемо 2:0, це непогано, краще, ніж перед початком матчу. Але ми розуміємо, що ще не пройшли далі", – цитує Клоппа сайт УЄФА.

Вікторія над командою Емері стала вже 9-ю звитягою Ліверпуля у поточному розіграші найпрестижнішого євротурніру. Це новий рекорд мерсисайдців. Продовжити серію підопічні Клоппа матимуть змогу 3 травня у матчі-відповіді.

Ліверпуль впевнено переміг Вільяреал у першому півфіналі Ліги чемпіонів