Ливерпуль добыл комфортное преимущество над Вильярреалом в первом матче 1/2 финала ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Вильярреал смог устоять до перерыва, хотя у Ливерпуля были свои моменты. Больше всего запомнился дальний удар Тьяго в крестовину.

Ліверпуль впевнено переміг Вільяреал у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Оборона гостей дважды треснула в начале второго тайма. На 53-й минуте Эступиньян неудачно пытался прервать подачу Хендерсона – мяч срикошетил точно за воротник Рульи. Прошло всего 2 минуты, и Мане воспользовался тонкой передачей Салаха. 2:0 – через неделю команде Эмери придется творить чудо в родных стенах.