Клопп назвав фаворита Ліги чемпіонів – цікавий вибір

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо можливого переможця Ліги чемпіонів.

"У Ювентуса найбагатший склад, який я коли-небудь бачив у житті. Ювентус був головним фаворитом Ліги чемпіонів ще на початку сезону. Не розумію, чому вони не лідирують в Серії А з десятиочковою перевагою.

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У складі Ювентуса грають неймовірно якісні гравці, це просто божевілля. Склад Баварії також сильний, ПСЖ грає неймовірно, коли в хорошій формі. Не можна скидати з рахунків і Барселону з Манчестер Сіті, оскільки їхня мета – виграти Лігу чемпіонів. Не маю жодного поняття, чи зможе Ліверпуль виграти Лігу чемпіонів знову. У будь-якому випадку, ми повинні бути готовими до цього", – наводить слова Клоппа Football Italia.

Нагадаємо, вже у вівторок, 18 лютого, розпочнуться раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Ліверпуль Клоппа протистоятиме Атлетіко, початок о 22:00.

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