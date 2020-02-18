Клопп извинился перед Сарри за свой неоднозначный комплимент Ювентусу – у немца новый фаворит Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил свои слова в адрес Ювентуса и Маурицио Сарри. Ранее немецкий специалист называл туринцев главным фаворитом Лиги чемпионов.

"Я не хотел создавать лишнее давление на Маурицио, в такие игры разума я не играю. Иногда я не думаю перед тем, как что-то говорить. Не стоило рассказывать об отсутствии десятиочкового отрыва Юве в лиге.

Клопп назвал фаворита Лиги чемпионов – интересный выбор

Интер возвращается, Лацио демонстрирует свою лучшую игру за сто лет, там действительно тесно. Я не хотел давить на Маурицио, я слишком сильно его уважаю, и был счастлив, когда он ответил, назвав меня забавным. Иногда я говорю то, что другие не должны воспринимать серьезно. Главным фаворитом в Лиге чемпионов является ПСЖ, теперь перекладываю давление на них", – приводит шутливый комментарий Клоппа Sky Italy.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Атлетико, а Ювентус будет противостоять Лиону.

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