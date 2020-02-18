Клопп попросив пробачення у Саррі за свій неоднозначний комплімент Ювентусу – у німця новий фаворит Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив свої слова на адресу Ювентуса та Мауріціо Саррі. Раніше німецький фахівець називав туринців головним фаворитом Ліги чемпіонів.

"Я не хотів створювати зайвий тиск на Мауріціо, в такі ігри розуму я не граю. Іноді я не думаю перед тим, як щось говорити. Не варто було розповідати про відсутність десятиочкового відриву Юве у лізі.

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Інтер повертається, Лаціо демонструє свою найкращу гру за сто років, там справді тісно. Я не хотів тиснути на Мауріціо, я занадто сильно його поважаю, і був щасливий, коли він відповів, назвавши мене кумедним. Часом я кажу те, що інші не мали б сприймати серйозно. Головним фаворитом у Лізі чемпіонів є ПСЖ, тепер перекладаю тиск на них", – наводить жартівливий коментар Клоппа Sky Italy.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє проти Атлетіко, а Ювентус протистоятиме Ліону.

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