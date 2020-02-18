toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БЕНФІКА

Клопп попросив пробачення у Саррі за свій неоднозначний комплімент Ювентусу – у німця новий фаворит Ліги чемпіонів

15:11 1557 Читать на русском
Клопп попросив пробачення у Саррі за свій неоднозначний комплімент Ювентусу – у німця новий фаворит Ліги чемпіонів
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив свої слова на адресу Ювентуса та Мауріціо Саррі. Раніше німецький фахівець називав туринців головним фаворитом Ліги чемпіонів.

4’ Сауль Ньїгес
 
4’ Сауль Ньїгес

"Я не хотів створювати зайвий тиск на Мауріціо, в такі ігри розуму я не граю. Іноді я не думаю перед тим, як щось говорити. Не варто було розповідати про відсутність десятиочкового відриву Юве у лізі.

Клопп назвав фаворита Ліги чемпіонів – цікавий вибір

Інтер повертається, Лаціо демонструє свою найкращу гру за сто років, там справді тісно. Я не хотів тиснути на Мауріціо, я занадто сильно його поважаю, і був щасливий, коли він відповів, назвавши мене кумедним. Часом я кажу те, що інші не мали б сприймати серйозно. Головним фаворитом у Лізі чемпіонів є ПСЖ, тепер перекладаю тиск на них", – наводить жартівливий коментар Клоппа Sky Italy.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє проти Атлетіко, а Ювентус протистоятиме Ліону.

Атлетіко – Ліверпуль: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

blog_ava
Манчестер Сіті піде на ризикований крок, щоб зберегти своїх зірок після дискваліфікації з ЛЧ
14:45
12159
Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Ліверпуль Ліверпуль Ювентус Ювентус Юрген Клопп Юрген Клопп Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Атлетіко - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Блохін хотів підписати для Динамо зірку Барселони
    Україна — 13:5216778 Блохін хотів підписати для Динамо зірку Барселони
22
год
:
43
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук