Английский форвард Энди Кэррол не будет выступать в чемпионате Бельгии.

Брюгге готов был взять Кэррола на просмотр, прежде чем предложить контракт. Однако даже до испытательного периода дело не дошло. Англичанин показал плохие результаты тестов на медосмотре, сообщает HLN.

Сначала Брюгге удовлетворил медосмотр Энди, но после более детального анализа результаты физических и психологических тестов были признаны недостаточными. Чемпионы Бельгии полностью отказались от подписания форварда.

К слову, последним клубом англичанина был Вест Бромвич, за который он отыграл половину прошлого сезона. Наибольшую популярность Кэрролл получил благодаря переходу в Ливерпуль в 2010 году. Мерсисайдцы на то время побили свой трансферный рекорд, заплатив 41 млн евро.

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