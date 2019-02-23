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Кьеллини: У Ювентуса нет времени думать о жесте Симеоне

06:00 2 Читати українською
Кьеллини: У Ювентуса нет времени думать о жесте Симеоне
Джорджо Кьеллини / фото из соцсетей

Защитник Ювентуса Джорджио Кьеллини рассказал о том, как нужно будет играть туринскому клубу, чтобы отыграться со счета 0:2 в противостоянии с мадридским Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам нужно будет верить в себя и сыграть сбалансировано. Еще ничего не кончено. Удивил ли нас Атлетико? Нет, мы знали, что именно такой матч нас и ждет.

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В ответном матче мы должны будем максимально использовать каждый опасный момент. И осторожнее действовать при стандартах, поскольку Атлетико отлично использует такие ситуации. Ювентусу понадобится суперигра от каждого футболиста, не только от Роналду.

Нас не волнует жест Симеоне. У нас нет на это времени, слишком много забот, чтобы еще и о нем думать", – цитирует Кьеллини Football Italia.

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Лига чемпионов1/8 финалаВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Ювентус
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Теги
Лига чемпионов Диего Симеоне Диего Симеоне Атлетико - Ювентус Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Ювентус Ювентус
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