Кьеллини: У Ювентуса нет времени думать о жесте Симеоне

Защитник Ювентуса Джорджио Кьеллини рассказал о том, как нужно будет играть туринскому клубу, чтобы отыграться со счета 0:2 в противостоянии с мадридским Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам нужно будет верить в себя и сыграть сбалансировано. Еще ничего не кончено. Удивил ли нас Атлетико? Нет, мы знали, что именно такой матч нас и ждет.

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В ответном матче мы должны будем максимально использовать каждый опасный момент. И осторожнее действовать при стандартах, поскольку Атлетико отлично использует такие ситуации. Ювентусу понадобится суперигра от каждого футболиста, не только от Роналду.

Нас не волнует жест Симеоне. У нас нет на это времени, слишком много забот, чтобы еще и о нем думать", – цитирует Кьеллини Football Italia.

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