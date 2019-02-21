Симеоне: У Атлетико большие яйца, но в Турине будет сложно

Наставник Атлетико Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче против Ювентуса в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Почему я сделал жест, изображающий яйца? Это значит, что у нас есть яйца. Большие яйца. Я уже делал это, когда был игроком. Для того чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия, нужны яйца. И я выпустил их.

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Видеоповторы? Будем надеяться, что все справедливо, и мы хорошо справились. Но когда ты ростом 187 сантиметров и весишь столько же, ты не падаешь от легкого прикосновения. Такого просто не бывает. Поверьте. Будь это в обратную сторону, пенальти бы не было. Кьеллини шикарно изобразил фол и упал.

Понимаем, что в Турине будет несладко, не сомневаюсь, что нам придется много терпеть. Но другого способа добиться результата я не вижу", – цитирует Симеоне Marca.

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