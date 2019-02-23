К'єлліні: У Ювентуса немає часу думати про жест Сімеоне

Захисник Ювентуса Джорджіо К'єлліні розповів про те, як потрібно буде грати туринському клубу, щоб відігратися з рахунку 0:2 у протистоянні з мадридським Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Нам потрібно буде вірити в себе і зіграти збалансовано. Ще нічого не скінчено. Чи здивував нас Атлетіко? Ні, ми знали, що саме такий матч на нас і чекає.

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У матчі-відповіді ми повинні будемо максимально використовувати кожен небезпечний момент. І обережніше діяти при стандартах, оскільки Атлетіко відмінно використовує такі ситуації. Ювентусу знадобиться супергра від кожного футболіста, не тільки від Роналду.

Нас не хвилює жест Сімеоне. У нас немає на це часу, занадто багато турбот, щоб ще про нього думати", – цитує К'єлліні Football Italia.

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