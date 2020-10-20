Кьеллини получил травму в первом тайме матча против Динамо
20:47 - Читати українською
Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини не смог доиграть поединок с Динамо в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
завершено
Альваро Мората 46’
Альваро Мората 84’
46’ Альваро Мората
84’ Альваро Мората
Капитан туринцев покинул газон Олимпийского уже на 19 минуте встречи с командой Луческу.
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Кьеллини сам попросил замену, но смог уйти с поля без посторонней помощи. Его заменил Мери Демираль, а капитанскую повязку получил другой центрбек – Леонардо Бонуччи.
Напомним, недавно Кьеллини восстановился после тяжелой травмы колена, из-за которой пропустил более полугода. Матч против Динамо стал для ветерана Ювентуса лишь третьим в текущем сезоне.
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