Зустріч №5 в історії протистояння команд. Де дивитися матч Динамо – Ювентус онлайн? Гру транслює канал "Футбол 1". Початок передматчевої студії о 19:00. Також зустріч покаже Volia Football 1, де коментують Вадим Скічко та Юрій Шевченко. Сам матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ювентус на "Футбол 24", стартує о 19:55. Кияни ще ніколи не перемагали туринців: 3 поразки та одна нічия ще у 1998 році. Баланс єврокубкових матчів з представниками Італії просто жахливий: лише 2 перемоги (обидві над Ромою) за 24 поєдинки, 14 поразок. У цій же групі G зустрічаються Барселона та Ференцварош Реброва.

Динамо – Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Запасні: Бойко, Нещерет, Сирота, Попов, Шепелєв, Гармаш, Андрієвський, Цітаішвілі, Лєднєв, Дуелунд, Жерсон, Вербіч

Ювентус: Щенсни – Даніло, Бонуччі, К'єлліні – К'єза Бентанкур, Рабйо, Куадрадо – Ремзі – Кулусевскі, Мората

Запасні: Буффон, Пінсольйо, Деміраль, Фработта, Артур, Портанова, Дибала, Бернардескі