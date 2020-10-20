Ультрас Динамо сделали граффити в адрес Мирчи Луческу, которого не желают видеть у руля команды, и в адрес братьев Суркисов – Игоря и Григория.

Ультрас Динамо решили сорвать матч с Рухом или Ювентусом, – СМИ

На этот раз они вывесили баннеры в своем секторе. "Сцуркисы – позор Динамо. Lucescu go away (Луческу убирайся – прим. Футбол 24)", – написали фанаты.

Заметим, что при Луческу команда демонстрирует достаточно успешные результаты. В группе Лиги чемпионов Динамо играет с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

Динамо – Ювентус: Милан особенно внимательно проследит за Миколенко и еще несколькими игроками сборной Украины