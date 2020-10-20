Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні не зміг дограти поєдинок з Динамо у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Капітан туринців покинув газон Олімпійського вже на 19 хвилині зустрічі з командою Луческу.

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К'єлліні сам попросив заміну, але зміг піти з поля без сторонньої допомоги. Його замінив Мері Деміраль, а капітанську пов'язку отримав інший центрбек – Леонардо Бонуччі.

Нагадаємо, нещодавно К'єлліні відновився після важкої травми коліна, через яку пропустив понад півроку. Матч проти Динамо став для ветерана Ювентуса лише третім у поточному сезоні.

Динамо – Ювентус: онлайн-трансляція матчу ЛЧ