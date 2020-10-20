Встреча №5 в истории противостояния команд. Где смотреть матч Динамо – Ювентус онлайн? Игру транслирует канал "Футбол 1". Начало предматчевой студии в 19:00. Также встречу покажет Volia Football 1, где прокомментируют Вадим Скичко и Юрий Шевченко. Сам матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ювентус на "Футбол 24", стартует в 19:55. Киевляне еще никогда не побеждали туринцев: 3 поражения и одна ничья еще в 1998 году. Баланс еврокубковых матчей с представителями Италии просто ужасен: лишь 2 победы (обе над Ромой) за 24 поединка, 14 поражений. В этой же группе G встречаются Барселона и Ференцварош Реброва.

Динамо – Ювентус: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Супряга

Ювентус: Щенсны – Данило, Бонуччи, Кьеллини – Кьеза, Бентанкур, Рабьо, Куадрадо – Рэмзи – Кулусевски, Мората