В стане Ювентуса много травмированных и один дисквалифицированный.

Сегодня вечером Ювентусу предстоит сыграть против ПСЖ в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На кону стоит путёвка в Лигу Европы, а также будущее главного тренера Массимилиано Аллегри.

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Однако тренер не сможет рассчитывать сразу на 14 игроков своей команды! Об этом информирует Tutto Juve. Центральный защитник Данило дисквалифицирован, а Душан Влахович, Поль Погба, Анхель Ди Мария, Бремер, Мануэль Локателли, Мойзе Кин, Леандро Паредес, Матиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Уэстон Маккенни, Натан Аке, Кайо Жорже и Семюэл Илинг травмированы.

Причем Мойзе Кин травмировался на тренировке за день до матча с ПСЖ.

Очевидно, в этой встрече туринцы предстанут в экспериментальном составе.

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