У стані Ювентуса багато травмованих та один дискваліфікований.

Сьогодні ввечері Ювентус зіграє проти ПСЖ у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. На кону стоїть путівка до Ліги Європи, а також майбутнє головного тренера Массіміліано Аллегрі.

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Однак тренер не зможе розраховувати одразу на 14 гравців своєї команди! Про це повідомляє Tutto Juve. Центральний захисник Даніло дискваліфікований, а Душан Влаховіч, Поль Погба, Анхель Ді Марія, Бремер, Мануель Локателлі, Мойзе Кін, Леандро Паредес, Маттіа Де Шільо, Даніеле Ругані, Вестон Маккенні, Натан Аке, Кайо Жорже та Семюел Ілінг.

Що цікаво, Мойзе Кін травмувався на тренуванні за день до матчу із ПСЖ.

Очевидно, у цій зустрічі туринці з'являться в експериментальному складі.

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