В субботу, 29 мая, были сыграны 4 поединка 24-го тура Второй лиги 2020/21. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига, 26 тур

Карпаты Галич – Подолье – 1:2

Голы: Лебедь, 17 (пен) – Прихна, 54, Карпенко, 90+1

Металл – Кривбас – 3:0

Голы: Жонатан Оливейра, 29, Фомин, 75 (пен), Рязанцев, 90

Никополь – Яруд – 2:4

Голы: Фомин, 32, Жуков, 45+1 – Литюк, 11, Бибик, 34, Корицкий, 60, Мочевинский, 64

Чайка – Оболонь-2 – 1:2

Голы: Тыменко, 21 – Руденко, 18, 24

Программу игрового дня открыли Карпаты Галич и Подолье, которые на момент начала игры занимали 5 и 2 места соответственно. Игра в Бурштыне началась по сценарию хозяев, которые на 17-й минуте повели в счете благодаря реализованному пенальти в исполнении Романа Лебедя.

Подолье отыгралось в дебюте второго тайма. Дмитрий Прихна из пределов вратарской отправил мяч в сетку. Игра катилась к ничьей, но команда из Хмельницкого вырвала 3 очка уже в компенсированное время – отличился Карпенко. Соответственно, Подолье набрало 51 очко и по крайней мере на сутки возглавило Группу А. Карпаты Галич остались 5-ми и потеряли даже теоретические шансы на Первую лигу.

****

В еще одном поединке Группы А сильнейшего выясняли Чайка и Оболонь-2, которые разместились в середине таблицы как без шансов на повышение, так и без угрозы вылета. Еще до перерыва зрители увидели 3 гола – дубль записал в свой актив "пивовар" Руденко, между голами которого поместился точный удар Тыменко. Во втором тайме голов не было – победа дублеров Оболони.

****

В Харькове встречались Металл и Кривбасс – лидеры Группы Б, которые следующий сезон начнут в Первой лиге. Главное событие произошло перед поединком – Александр Ярославский объявил о возрождении Металлиста. Именно под таким названием харьковская команда будет играть в следующем сезоне. Ярославский заверил болельщиков, что главная команда Харькове обязательно будет играть в еврокубках.

"Нам предстоит путешествие уже не с Металлом, а с Металлистом": Ярославский подписал трех новичков в обновленный клуб

Но и в самой игре было на что посмотреть. В частности, на 29-й минуте гол-красавец удался Жонатану Оливейре. Десятый номер Металла роскошным ударом в падении замкнул навес Танчика. Сумасшедшая бисиклета!

Во втором тайме Жо стал уже антигероем эпизода. Форвард мог оформить дубль, но умудрился не попасть в ворота буквально с метра! Но харьковчане все же удвоили свое преимущество – Руслан Фомин реализовал пенальти. На последних минутах точку в матче поставил Рязанцев. 3:0 – Металл триумфально финишировал первым, а Кривбасс стал вторым в Группе Б.

****

Веселый матч выдали Никополь с Ярудом. Каждая команда забила дважды еще до перерыва – отметим первый гол Яруда, автором которого стал Глеб Литюк. Игрок гостей классно исполнил штрафной просто в девятку. Хотя Никита Фомин ему вряд ли уступил – тоже отличный удар в верхний угол. Правда, с игры. После перерыва забивал только Яруд – два гола принесли гостям победу.

"Яшин помилився, Беца врятував ворота": перший олімпійський чемпіон та друг Пушкаша мріяв про Карпати і малював шедеври