"Очень горько. У нас были большие планы. На прошлой неделе я сказал, что мы должны сыграть как можно лучше. Мы так и делали в течение большей части игры, не хватало нюансов. Мы должны были вести в счете 2:0...

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Мы находились на спусковом крючке, но были ближе к счету 2:0, чем киевская команда к ничейному. Это очень больно. Команда играла самоотверженно, и мы многое сделали правильно. Болельщики заслуживали большего. Трудно анализировать, потому что мы подошли очень, очень близко, но все равно потерпели поражение", – цитирует Хирлендера KleineZeitung.

Напомним, Штурм минимально проиграл киевлянам первый поединок, а в ответном матче австрийцы с тем же счетом, но в свою пользу, завершили основное время. Однако в экстратайме Динамо не только сравняло счет, но и одержало победу.

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