"Дуже гірко. У нас були великі плани. Минулого тижня я сказав, що ми повинні зіграти якнайкраще. Ми так і робили протягом більшої частини гри, бракувало нюансів. Ми повинні були вести в рахунку 2:0...

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Ми перебували на спусковому гачку, але були ближчими до рахунку 2:0, ніж київська команда до нічийного. Це дуже боляче. Команда грала самовіддано, і ми зробили багато речей правильно. Уболівальники заслуговували на більше. Важко аналізувати, тому що ми підійшли дуже, дуже близько, але все одно зазнали поразки", – цитує Хірлендера KleineZeitung.

Нагадаємо, Штурм мінімально програв киянам перший поєдинок, а в матчі-відповіді австрійці з тим же рахунком, але на свою користь, завершили основний час. Проте в екстратаймі Динамо не лише зрівняло рахунок, а й вибороло перемогу.

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