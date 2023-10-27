Павел Недвед – одна из самых ярких персон в истории европейского футбола. Сезон 2022/2003 оказался для него крайне удачным и подарил "Золотой мяч", но рядом с наградой была и разбита мечта.

Милан времен Анчелотти и Шевченко был действительно грозной силой, но в финале на Олд Траффорд им противостоял не такой сильный Ювентус, каким мог быть. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о том, как Павел Недвед стал лучшим, но одно опрометчивое решение забрало большую мечту.

"Той ночью я почувствовал, что покорил Белград": как словацкая сенсация шокировала Европу

Удачная замена Зидана

"Этот парень не продается ни за какие деньги", – заявлял президент Лацио Серджио Краньотти в 2001 году. Недвед был звездой команды Свена Эрикссона, принес команде Кубок обладателей Кубков и забил последний гол в истории турнира. Потерять его значило шагнуть к статусу середняка, чего Лацио пытался избежать всеми силами.

Впрочем, Ювентус был настойчив. Зидан поехал покорять Сантьяго Бернабеу, и требовался кто-то, кто быстро вольется в коллектив и знаком со спецификой Серии А. Недвед был просто идеальным кандидатом, поэтому боссы "старой синьоры" не считали денег на его приобретение. Сам Павел тоже был не против – он стал звездой мирового масштаба, но долго сиять Лацио вряд ли бы удалось.

Помогли финансовые проблемы римлян и щедрость Юве – 50 миллионов долларов было достаточно, чтобы Недвед надел черно-белую футболку. Безумные деньги в то время, но чех сразу начал оправдывать инвестицию.

Его нацеленность на ворота покорила болельщиков, а Липпи чуть ли не сразу заявил:

Недведу не нужно ничего объяснять. Он сам отлично чувствует игру и все понимает.

Юве набирал обороты, и в сезоне 2002/03 выдал почти максимум. Команда завоевала чемпионство в частности благодаря чеху, и не смогла поднять над головой "ушастый" кубок без его энергии.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

Плохие воспоминания Динамо и падение фаворитов

ЛЧ 2002/03 Юве начал сразу с группового этапа. Команда потеряла очки только на выездах в Ньюкасл и Фейенорд, а вот Динамо потерпело поражение дважды. Уверено первое место и выход в следующий групповой этап.

Здесь уже было сложнее – МЮ Фергюссона не оставлял шансов никому, а "старой синьоре" удалось опередить Базель и Депортиво только благодаря лучшей разнице убитых и пропущенных. После такой натяжки никто не рассматривает туринцев как претендента на победу в турнире, но ребята Липпи не собирались соглашаться с экспертами и журналистами.

В 1/4 Юве ждала Барселона. В Турине команды разошлись миром – на гол Монтеро ответил Савиола. Интереснее было на Камп Ноу. В середине второго тайма Хави вывел каталонцев вперед. Казалось, что туринцам осталось доиграть в турнире несколько минут. Но тут в дело вступил Недвед, сравнив счет и дав команде нужный заряд. Удаление Давидса Барсу не спасло, в овертаймах гости голом Салайеты забронировали себе путевку дальше.

Полуфинал, сломавший мечту

Противостояние с Реалом обещало быть особенно ожесточенным: Зидан мог потопить бывшую команду, а Недвед – доказать, что способен затмить звезду, на замену которой пришел. В Мадриде сильнее был Реал – 2:1 и преимущество перед выездом в Турин.

Дифирамбы прессы и самоуверенность сыграла со "сливочными" злую шутку. Трезеге быстро открыл счет, а к перерыву Дель Пьеро сменил фаворита в противостоянии. После перерыва Реал бросился в атаку, но к такому Юве был готов. В одном из контрвыпадов мяч получил Недвед и в блестящем стиле вколотил мяч в ворота соперника – 3:0, в Манчестер поедет Юве.

Впрочем, уже через несколько минут произошла трагедия как для самого Павела, так и для всего Ювентуса. По сути, туринцы уже выходили в финал, Реал просто не мог переломить ход игры. Но чех не умел проигрывать борьбу и играть в полутоне. Уже на 82-й минуте он сбил Стива Макманамана и увидел перед собой желтую карточку. Через секунду он осознает – сыграть в финале ему не удастся из-за перебора. Чех бросился умолять арбитра, но Урс Майер менять решение не собирался. В конце игры Зидан забьет гол бывшим, но это ничего не изменит. Недвед упадет на газон Делле Альпи и будет плакать от отчаяния.

С трибун Олд Траффорд он наблюдал за триумфом Андрея Шевченко. France Football впоследствии признал его лучшим футболистом 2003 года, но боль из-за упущенной возможности не проходила вплоть до завершения карьеры.