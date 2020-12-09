"Месси никто не помогает": легенда Испании Луис Суарес уничтожил Барселону за матч против Ювентуса
13:39 - Читати українською
Обладатель "Золотого мяча"-1960 Луис Суарес прокомментировал игру Барселоны в поединке Лиги чемпионов против Ювентуса.
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Уэстон Макенни 20’
20’ Уэстон Макенни
"Ситуация катастрофическая. Они делают тяжелые индивидуальные и коллективные ошибки. Острота, агрессивность, качество... Игроки просто исчезают.
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Они должны показывать себя независимо от тренера. Месси никто не помогает, даже если он не играет гениально", – приводит слова Суарес Мирамонтес издание AS.
Напомним, Барселона крупно проиграла Ювентусу (0:3) и завершила группу G на втором месте, набрав 15 очков.
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