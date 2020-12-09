Обладатель "Золотого мяча"-1960 Луис Суарес прокомментировал игру Барселоны в поединке Лиги чемпионов против Ювентуса.

Месси и Роналду / фото из открытых источников

"Ситуация катастрофическая. Они делают тяжелые индивидуальные и коллективные ошибки. Острота, агрессивность, качество... Игроки просто исчезают.

Дубль Роналду в видеообзоре матча Барселона – Ювентус – 0:3

Они должны показывать себя независимо от тренера. Месси никто не помогает, даже если он не играет гениально", – приводит слова Суарес Мирамонтес издание AS.

Напомним, Барселона крупно проиграла Ювентусу (0:3) и завершила группу G на втором месте, набрав 15 очков.

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