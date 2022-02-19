Чемпионат Испании 2021/22, 25-й тур

Гранада – Вильяреал – 1:4

Голы: Милья, 61 (пен) – Данджума, 35 (пен), 40, 81 (пен), Гомес, 90+6

Осасуна – Атлетико – начало в 17:15

Кадис – Хетафе – начало в 19:30

Вильяреал приехал в гости в Гранаду. Оба коллектива имели очень серьезные задачи на этот поединок: "насриды" обязаны были прервать 6-матчевую безвыигрышную серию и оторваться от зоны вылета на 7 очков, а "желтая субмарина" получила возможность подняться в топ-4 – пусть и всего на сутки. Кроме того, гости должны сохранить кадры и силы на встречу против Юве в Лиге чемпионов.

К сожалению для андалусийцев матч пошел не по их сценарию. Уже в начале игры травмировался Гоналон, а на 32-й минуте Вильяреал заработал пенальти. Арно Данджума реализовал его. На 40-й минуте он же выскочил один на один, удвоив преимущество Вильяреала – 0:2.

Через 16 минут после перерыва хозяева отквитали один гол с пенальти, но в конце поединка "рохибланкос" привезли себе второй "11-метровый". Данджума легко обыграл Машимиану. Точку же во встрече поставил Мой Гомес, который реализовал выход один на один. 1:4 – Вильяреал празднует эффектную победу, а Гранада терпит пятое поражение подряд. Безвыигрышная серия "насридов" в Ла Лиге достигла семи туров.

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