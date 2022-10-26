Несмотря на три забитых мяча, "старая синьора" проиграла четвёртый матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Для того, чтобы иметь возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов, Ювентус обязан был побеждать в Лиссабоне. В итоге команда Аллегри забила трижды, но всё равно уступила. Большую часть своих мячей "старая синьора" забила уже при счёте 1:4.

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Бенфику в этот вечер было не остановить: к пятидесятой минуте команда Роджера Шмидта отгрузила в ворота соперника четыре мяча. Отличились Антониу Силва, Жоау Мариу и Рафа (дважды). За Ювентус голы забивали Кин, Милик и Маккенни.

Ювентус не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14. Теперь у туринской команды остались шансы пробиться только в Лигу Европы. Но для этого тоже нужно будет постараться.