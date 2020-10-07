Туринский клуб подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в самом престижном евротурнире.

Как известно, уже 20 октября Динамо стартует в групповом этапе Лиги чемпионов в группе G. Первым соперником "бело-синих" в Киеве станет итальянский Ювентус.

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"Старая синьора" накануне на своем официальном сайте объявила заявку на евротурнир. В список попали 23 футболиста.

Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Джорджо Кьеллини, Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мэри Демираль, Джанлука Фработта.

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Уэстон Макенни, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.

Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески.

Напомним, кроме Ювентуса, за выход из группы Динамо поборется с каталонской Барселоной и венгерским Ференцварошем.

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