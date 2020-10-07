Туринський клуб подав до УЄФА офіційну заявку перед стартом у найпрестижнішому євротурнірі.

Як відомо, вже 20 жовтня Динамо стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів у групі G. Першим суперником "біло-синіх" у Києві стане італійський Ювентус.

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

"Стара синьйора" напередодні на своєму офіційному сайті оголосилу заявку на євротурнір. До списку потрапило 23 футболісти.

Воротарі: Войцех Щенсни, Карло Пінсольо, Джанлуїджі Буффон.

Захисники: Джорджо К'єлліні, Маттейс Де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччі, Мері Деміраль, Джанлука Фработта.

Півзахисники: Артур, Аарон Ремзі, Вестон Маккенні, Адріен Рабйо, Родріго Бентанкур, Маноло Портанова, Деян Кулусевскі.

Нападники: Кріштіану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала, Федеріко К'єза, Федеріко Бернардескі.

Нагадаємо, окрім Ювентуса, за вихід з групи Динамо побореться з каталонською Барселоною та угорським Ференцварошем.

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