Ювентус – Лион: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ювентус попытается отыграть выездное поражение от Лиона и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ювентус – Лион

7 августа, 22:00. Турин, Ювентус Стэдиум. Первый матч – 0:1

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

После поражения в первом поединке перед Ювентусом стоит не самая простая задача. Подопечным Маурицио Сарри для выхода в четвертьфинал необходимо отыграть выездные 0:1 – гол Тусара на Стад де Люмьер подарил Лиону довольно приличные шансы на проход в следующую стадию. Интересно, что автора того мяча уже нет в команде – он покинул Лион ради берлинской Герты.

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Ситуацию Ювентуса усложняет не лучшая форма команды. Да, "Старая синьора" уже привычно завоевала Скудетто, но сделала это наименее убедительно за последние годы. Есть серьезные вопросы как к игрокам, так и к Маурицио Сарри – по слухам, тренер может потерять свой пост уже через год после назначения. Потенциальная неудача в Лиге чемпионов практически наверняка станет для алленаторе роковой.

В сезоне 2018/19 Ювентус вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала от Аякса. Теперь туринцы рискуют не добраться даже до восьмерки лучших. Единственное существенное преимущество Юве над Лионом – наличие официальных матчей, ведь чемпионат Франции был завершен досрочно еще в марте. Команда Руди Гарсии за 5 месяцев провела только один официальный поединок – это проигранный ПСЖ финал Кубка Франции.

Правда, у "бьянконери" уже есть опыт успешного камбэка после поражения в первой игре. В прошлом году Ювентус в 1/8 финала проиграл первый матч Атлетико со счетом 0:2, но хет-трик Криштиану Роналду позволил итальянской команде пройти дальше. Именно на 35-летнего португальца возлагаются главные надежды Ювентуса и сейчас.

Кадровая ситуация

Травмированые: Де Шильо, Хедира, Дуглас Коста – Коне

Под вопросом: Дибала – Марсело, Тете

Ориентировочные составы

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабьо – Бернардески, Игуаин, Роналду

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимарайнш, Ауар, Корне – Депай, Дембеле

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Безусловно, Ювентусу придется серьезно попотеть для выхода в 1/4 финала. Однако лучшая физическая форма, колоссальный опыт и более высокий индивидуальний класс исполнителей должны в итоге перевесить. Рискнем спрогнозировать тяжелую победу Ювентуса, который на зубах выгрызет путевку в следующую стадию.

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