Ювентус – Динамо: Цыганков отметил работу киевлян над собственными ошибками
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков прокомментировал грядущий матч с Ювентусом в 5-м туре Лиги чемпионов.
"Я ожидаю великолепного матча, мы будем играть против лучших. Мы помним поединок первого круга, Юве – отличная команда. Мы поработали над своими ошибками, посмотрим, что будет завтра.
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Мы должны хорошо использовать возможности, которые сможем создать. Должны стать лучшими по сравнению с предыдущими встречами", – цитирует Цыганкова официальный твиттер туринцев.
Заметим, Ювентус будет принимать Динамо уже завтра, 2 декабря, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой итальянцев (2:0).
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