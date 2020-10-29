Хавбек Барси Міралем П'яніч поділився враженнями від перемоги над Ювентусом (2:0) у матчі Ліги чемпіонів.

"Я щасливий повернутися в Турин і зустрітися з такою кількістю друзів.

Це була складна гра, але ми заслужили перемогу над чудовим суперником. Це вселяє в нас впевненість у майбутньому, і ми повинні опиратися на неї.

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Це була гра між двома сильними командами, але Барселона, безумовно, заслужила перемогу більше, ніж Ювентус. Ми добре грали на всіх ділянках поля і могли забити більше голів, але Барселона задоволена.

Я бажаю Ювентусу всього найкращого і сподіваюся, що вони знову виграють Скудетто в цьому сезоні", – цитує Пьяніча Football Italia.

Нагадаємо, Барса влітку придбала 30-річного Міралема у Ювентуса за 60 млн євро.

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