Пресс-служба Барсы и Юве тоже решили посоревноваться после центрального поединка Лиги чемпионов.

Барселона уверенно одолела Ювентус (2:0) в матче Лиги чемпионов, а Месси в очередной раз отметился очередным голом.

Месси в установил исторический рекорд в Лиге чемпионов по забитым голам

После игры в Twitter каталонцев появился сообщение: "Ювентус, мы рады, что вы смогли увидеть на своем поле лучшего игрока в истории". Барса обозначила "лучшего игрока" знаком козла, что переводится на английский "GOAT" и также является неофициальной аббревиатурой определение "Greatest of all time" – "лучший всех времен".

Ювентус ответил лаконично: "Вы, вероятно, искали не в том словаре. Мы привезем вам правильный на Камп Ноу".

В группе G Барселона лидирует с 6-ю очками, Ювентус – второй (3 балла).

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