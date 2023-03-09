"Я не понимаю, почему снова оказался в запасе. Все складывалось хорошо, мы победили Вест Хэм и Челси со мной в старте. Как вдруг Конте посадил меня на скамью запасных, против Вулверхэмптона дал мне всего пять минут. Я спросил, почему так, но мне ничего не объяснили.

Эффектная домашняя заготовка и штанга Ориджи в видеообзоре матча Тоттенхэм – Милан

Вчера меня попросили пройти тест в спортзале, чтобы подтвердить готовность к игре. Все было хорошо, но я снова сижу в запасе. Здесь что-то не так, я не могу понять. Посмотрим, что Конте скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал, работаю каждый день и хочу играть. Времени хватало.

Простите за слово, но этот сезон – дерьмо. У меня нет достаточно минут, я немного мучился с травмой. Но когда я выхожу на поле, то отдаю свою жизнь. Я хорошо отыграл 2 матча и, полагаю, заслужил выйти в старте на Милан. Что ж, плакать не буду", – цитирует Ришарлисона ESPN Brazil.

Напомним, летом Тоттенхэм отдал Эвертону 50 млн фунтов за бразильца, однако тот пока откровенно не впечатляет – всего 2+3 в 25 матчах сезона.

"ESSA TEMPORADA ESTÁ SENDO UMA MERDA!" Rapaz, o Richarlison ficou pistola depois da eliminação do Tottenham na Champions. E teve recado pro treinador Antonio Conte também... Confira! #CasaDaChampions



️: @fredcaldeira pic.twitter.com/IJrDt4ekXY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 8, 2023

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках